البعثة الاممية بليبيا تطالب بإطلاق الصحفي البوم

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء الاختفاء القسري للصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان رضا فحيل البوم ودعت إلى الإفراج الفوري عنه.

وكانت مجموعة مسلحة في طرابلس قامت مساء السبت باعتقال البوم واحتجازه في مطار معيتيقة فور وصوله من تونس.

واعتبرت البعثة أن اعتقال البوم واحتجازه يعد خرقا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمتعلقة بالحق في الحرية وأمن الأشخاص وحرية الرأي والتعبير.

وشددت على ضرورة إطلاق سراح البوم أو إحالته إلى سلطة قضائية مختصة على الفور، كما دعت إلى حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا لتمكينهم من أداء عملهم بحرية.