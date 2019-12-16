جيش ليبيا: إصابة وزير داخلية الوفاق بإطلاق نار على موكبه بمصراتة

أعلن المركز الإعلامي لعملية الكرامة في ليبيا، عن إصابة وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باش أغا، عقب تعرض موكبه لإطلاق نار في مصراتة.

وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني الليبي إن الوزير تعرض لمحاولة اغتيال في مصراتة الليبية على يد عناصر من الميليشيات المسلحة، تحمله المسؤولية عن هزائمها أمام الجيش الليبي.

موضوع يهمك دفعت مدينة مصراتة، التي تضمّ أقوى المليشيات المسلّحة، بقوات كبيرة وتعزيزات عسكرية ضخمة لمواجهة الجيش الليبي، بعد تقدمه... مصراتة تستنفر ميليشياتها وترسلها للقتال ضد الجيش بطرابلس المغرب العربي

وفي سياق ذي صلة دعا رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أهالي طرابلس لدعم الجيش الوطني الذي يتقدم باتجاه العاصمة، والابتعاد عن الانتقام وتصفية الحسابات.

وقال صالح إنه سيتم تشكيل حكومة وطنية تمثل الأقاليم الثلاثة لليبيا، بعد تطهير العاصمة طرابلس، وإن أولويات الحكومة المقبلة ستركز على توحيد مؤسسات الدولة، وحل الأزمات المعيشية للمواطن الليبي.

وقال صالح إن مجلس النواب سيشكل لجنة لوضع دستور جديد للبلاد، بعد أن تباشر حكومة الوحدة الوطنية الجديدة عملها من العاصمة.