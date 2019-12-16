عقيلة صالح: مقتل ضباط أتراك خلال المعارك في ليبيا

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مساء الاثنين، إن ضباطا أتراك قتلوا خلال المعارك في ليبيا.

وأضاف صالح أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج استنجد بالأتراك بعد أن ضاق الخناق عليه.

وفي حديث خاص لقناة آر تي RT الروسية، قال عقيلة صالح إن قطر تدفع ثمن المعدات العسكرية التركية التي تصل إلى ليبيا.

طالب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في وقت سابق، المبعوث الأممي غسان سلامة بسحب الثقة من رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج. كما طالب البعثة باتخاذ إجراءات سريعة لإبعاد السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.

والتقى صالح في القاهرة المبعوث الأممي وبحث معه آخر التطورات في البلاد. وطالب بوضع آلية لتوزيع الثروة بين الليبيين والاستماع لهم واحترام إرادتهم.

بدوره، اعتبر رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا غسان سلامة أن مؤتمر برلين سيسعى لرعاية اتفاق يحظى بتأييد الليبيين، مشيرا إلى أن مقترح رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بتشكيل حكومة وطنية يمهد لاتفاق بين الليبيين.

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وكان صالح ، قال إنه سيتم بعد تطهير العاصمة طرابلس، تشكيل حكومة جديدة في ليبيا من الأقاليم الثلاثة، معرباً عن رفضه التدخل الخارجي في البلاد.

ودعا في كلمة تلفزيونية مسجلة، سكان طرابلس إلى الوقوف بجانب الجيش الوطني، مشيراً إلى أنه سيتم صياغة دستور جديد لليبيا، وستجرى انتخابات عامة، مؤكداً أن أولوياتِ الحكومة المقبلة ستركز على توحيد مؤسسات الدولة، وحل الأزمات المعيشية للمواطن الليبي.

كما جدد الأحد، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، مطالبته بعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وتركيا.