الرئيس الفرنسي يقدم "تهانيه الحارة" للرئيس الجزائري المنتخب

أعلنت الرئاسة الجزائرية الثلاثاء أن الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قدم خلاله "تهانيه الحارة"، بينما كان اكتفى في وقت سابق بـ "أخذ العلم" بفوز المرشح تبون، فيما قال الإليزيه إن ماكرون وتبون اتفقا في اتصال هاتفي على التعاون بشأن الأزمات الإقليمية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية نشرته وكالة الأنباء الرسمية "تلقى رئيس الجمهورية المنتخب، عبد المجيد تبون، اتصالا هاتفيا، مساء الثلاثاء، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر له خلاله عن تهانيه الحارة إثر نيله ثقة الشعب الجزائري عقب الاستحقاق الانتخابي في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019".

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ويؤدي الرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، اليمين الدستورية، الخميس، ليبدأ مهامه لولاية مدتها 5 سنوات، بحسب ما أفادت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء. فيما تتواصل المظاهرات الرافضة لحكمه.

وتم انتخاب تبون من الدورة الأولى بنسبة 58,13 بالمئة في عملية الاقتراع، الخميس، وفق النتائج النهائية التي أعلنها المجلس الدستوري.

وبحسب الدستور "يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشّعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه. ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين".

ويخلف تبون، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعته الحركة الاحتجاجية إلى الاستقالة في 2 نيسان/أبريل بعد أن قضى 20 عاما في الحكم. وتولى عبد القادر بن صالح الرئاسة المؤقتة وفقا للدستور لكنه تجاوز المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر.