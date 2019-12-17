ليبيا.. الجيش الوطني يقصف أهدافا لميليشيات مصراتة في سرت

أعلنت غرفة عمليات "الكرامة" التابعة للجيش الوطني الليبي على "فيسبوك"، الثلاثاء، أن سلاح الجو قصف أهدافا تابعة "لميليشيات" مصراتة بالقرب من المحطة البخارية بمدينة سرت.

وأفادت قناة "ليبيا" على "تويتر"، في وقت سابق، أن سلاح الجو استهدف مواقع بمنطقة عين زارة جنوب طرابلس.

وفي وقت سابق فجر الثلاثاء، أعلن الجيش الليبي عن تدمير رتل عسكري تابع لقوات الوفاق عندما كان متجهاً من مدينة مصراتة إلى العاصمة طرابلس، للمشاركة في صدّ عملية تحرير طرابلس.

وقالت كتيبة 127 مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إنه تم تدمير هذا الرتل العسكري وحرقه بشكل كامل بعد استهدافه من طرف قوات الجيش.

موضوع يهمك كشف المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، في لقاء مع "العربية"، عن وصول شحنات من الأسلحة إلى مصراتة، مشيرا إلى أن... المسماري لـ"العربية": باخرة تركية محملة بالأسلحة تقترب من ليبيا المغرب العربي

في الأثناء، تجدّدت الاشتباكات بين قوات الجيش الليبي والميليشيات المسلّحة فجر اليوم في عدد من المحاور ضواحي العاصمة طرابلس، استعملت فيها المدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية، حسب ما أظهره مقطع فيديو تداولته الصفحات المقربة من الجيش، حيث قالت مصادر عسكرية ميدانية، إن الجيش يقترب من السيطرة على محور "سيمافرو صلاح الدين" المتاخم لوسط العاصمة بشكل كامل، ويعتبر ذلك أقرب تواجد للجيش من قلب العاصمة.

وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، أعلن مساء الاثنين، أنّ الجيش أحرز تقدماً جيدة منذ بدأ عملية اقتحام العاصمة طرابلس، وسيطر على مواقع استراتيجية، مثل محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.