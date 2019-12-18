شاهد معتصمون يحاولون اقتحام برلمان تونس وحرق أنفسهم

قام عدد من الشباب أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل المعتصمين في ساحة باردو أمام مجلس نواب الشعب التونسي، الأربعاء، بمحاولة حرق أنفسهم من خلال سكب البنزين على أجسادهم، ثم حاولوا في مرحلة ثانية تسلق الباب الحديدي للبرلمان في محاولة لاقتحامه بالقوة، مما اضطر قوات الأمن إلى التدخل وإبعادهم بالقوة.

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ورفع المحتجون شعار "شغل، حرية، كرامة وطنية".

وأفادت وكالة الأنباء التونسية بأن المحتجين الذين هددوا بالانتحار الجماعي، ينفذون اعتصاما أمام مجلس نواب الشعب منذ حوالي شهر.

وطالب المحتجون بتعهد كتابي من رئيس مجلس نواب الشعب ونواب ولاية القصرين بالاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في التشغيل.

وأشارت إلى أنهم نددوا بـ"تجاهل واحتقار البرلمان لهم ولمطالبهم وخاصة منهم نواب جهة القصرين"، لا سيما وأنهم معتصمون أمام مقر البرلمان منذ حوالي الشهر دون جدوى.