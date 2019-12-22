الجيش الليبي يجر سفينة تركية للتفتيش

أعلن الجيش الليبي أن سرية بحرية مقاتلة، سوسة، قامت بجر سفينة تركية للتفتيش، تحمل علم غرينادا، ويقودها طاقم تركي الجنسية، وذلك قبالة السواحل الشمالية الشرقية للبلاد.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، ليل السبت-الأحد: "تم القبض على سفينة تحمل علم (غرينادا) يقودها طاقم يتكون من أتراك" وذلك أثناء "دورية في المياه الإقليمية الليبية قبالة ساحل درنة" الواقعة على بعد 1300 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، نفذتها "السرية البحرية المقاتلة (سوسة)". وأضاف: "تم جر السفينة إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش والتحقق من حمولتها واتخاذ الإجراءات المتعارف عليها دولياً في مثل هذه الحالات".

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وميناء رأس هلال الواقع ضمن ساحل مدينة درنة يقع تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في شرق ليبيا.

صور جوازات سفر تركية

إلى ذلك، نشر المتحدث العسكري مقطع فيديو يظهر أفراد دورية خفر السواحل يحملون أسلحة خفيفة، وينفذون عملية اعتراض السفينة وإنزال طاقمها المكون من 3 أشخاص على متن قارب دوريتهم، والتحقيق معهم والتحقق من وثائقهم الخاصة.

كما بث المسماري صور جوازات سفر تركية لثلاثة أشخاص من طاقم السفينة.

وكان الجيش الليبي حذّر في وقت سابق السفن التركية من انتهاك السواحل الليبية، وهدّد بإغراقها.

وتأتي الواقعة بعد أيام من إعلان حكومة الوفاق في طرابلس بقيادة فائز السراج "الموافقة على تفعيل" مذكرة تعاون عسكري وقعت مؤخرا مع تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان صرح في 10 كانون الاول/ديسمبر أنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا دعما لحكومة السراج إذا طلب هذا الأخير ذلك، ما أجج التوتر.

وصادق البرلمان التركي، السبت، على اتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع حكومة السراج.

وتشهد ليبيا، مواجهات عنيفة منذ 4 نيسان/أبريل عندما شنت قوات الجيش الوطني الليبي هجوما لطرد الميليشيات المسلحة من طرابلس.

وتسببت المعارك بمقتل أكثر من 2000 مقاتل، فيما بلغ عدد النازحين 146 ألف شخص، بحسب ما أفاد سابقاً غسان سلامة المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا.