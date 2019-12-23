الجيش الليبي: طائرة شحن نقلت أسلحة من إسطنبول إلى ليبيا

أعلن الجيش الوطني الليبي أنه رصد طائرة "بوينغ" تنقل عتاداً عسكرياً من إسطنبول إلى ليبيا.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، برصد طائرة مدنية من طراز بوينغ 747-412، نقلت أسلحة ومعدات عسكرية من إسطنبول إلى مطار مصراتة الواقع غرب ليبيا.

كما حذر المسماري في بيان مصور، مساء الأحد، شركات النقل الجوي من نقل الأسلحة باستخدام الطائرات المدنية.

إلى ذلك، أكد أن "القوات الجوية لن تتردد في إسقاط أو استهداف الطائرات التي تقوم بإدخال الأسلحة".

تمديد مهلة مصراتة

وبعد انقضاء المهلة التي منحها الجيش الليبي لميليشيات مصراتة للانسحاب من طرابلس وسرت، الأحد، أعلن المسماري أن القيادة العامة قرّرت تمديد المهلة 3 أيام إضافية، على أن تنتهي الأربعاء المقبل، استجابة لأبناء مصراتة، وذلك لإعطاء فترة زمنية كافية لبذل جهودهم ومساعيهم لإقناع أبناء المدينة بالانسحاب من الميليشيات التي تحارب الجيش الليبي في طرابلس.

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وأوضح المسماري، أن الجيش الليبي لن يتعرض للعناصر المسلحة والقوات المغادرة التي ستنسحب من طرابلس وسرت طيلة فترة المهلة المحددة لهم.

دعم تركي

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جدد في وقت سابق الأحد تأكيده أن بلاده ستزيد الدعم العسكري لحكومة الوفاق الليبية، مضيفاً أن "التنسيق بيننا وبين طرابلس سيستمر".

كما شدد على أن أنقرة ستدرس كافة الخيارات الجوية والبرية والبحرية المتاحة مع ليبيا.

يذكر أن أنقرة كانت أعلنت أكثر من مرة في الفترة الأخيرة أنها قد ترسل قوات إلى طرابلس، إذا طلبت حكومة السراج ذلك.

من جهته، أعلن آمر إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، الأحد، أن تركيا تستخدم السفن التجارية من أجل دعم الميليشيات في طرابلس.

ونقلت "قناة ليبيا" الموالية للجيش عن المحجوب قوله إن السفن التجارية تستخدم لأغراض عسكرية من قبل تركيا لدعم "الميليشيات" في طرابلس.