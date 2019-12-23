الجيش الليبي يفرج عن سفينة طاقمها تركي

ذكر الجيش الليبي اليوم الاثنين أنه أطلق سراح سفينة على متنها طاقم تركي، والتي تم توقيفها السبت وسط تصاعد التوترات في شرق البحر المتوسط بسبب اتفاق حدودي بحري مثير للجدل بين حكومة الوفاق وأنقرة.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن قوات الجيش لم تعثر على أسلحة على متن السفينة التي تحمل علم غرينادا، حيث كانت تنقل شحنة دقيق من مالطا إلى مدينة الإسكندرية المصرية.

وأضاف أن القوات سيطرت على السفينة "لأنها دخلت المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق."

جاءت مصادرة السفينة وسط توترات متصاعدة بين الجيش الوطني الليبي وتركيا - التي تؤيد حكومة السراج في طرابلس.

ووقعت تركيا وحكومة طرابلس اتفاقات بحرية وأمنية الشهر الماضي، ما أثار غضب وقلق الكثير من دول البحر المتوسط.