السراج يقر بالعزلة: لم يكن أمامنا سوى طلب مساعدة تركيا

أقر فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية اليوم الاثنين بعزلة حكومته عن محيطه العربي قائلا: "ليس لدينا بديل سوى طلب المساعدة العسكرية من تركيا".

وأكد السراج اهتمام قواته بالحصول على دبابات ومسيرات من تركيا.

كانت مصادر لـ"العربية" و"الحدث" ذكرت أن تركيا أرسلت أسلحة إلى مدينة مصراتة، تمهيداً لنقلها إلى الكتائب الموالية لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

موضوع يهمك أفادت مصادر ليبية، الاثنين، بوقوع اشتباكات بالسلاح الثقيل بين الجيش وكتائب الوفاق جنوب طرابلس.كما أشارت المصادر إلى أن... اشتباكات بالسلاح الثقيل بين الجيش والوفاق جنوب طرابلس المغرب العربي

المصادر أوضحت أن عناصر من تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا غادروا إلى تركيا للاجتماع بقيادات من تنظيم الإخوان الدولي ومسؤولين أتراك.

يأتي ذلك فيما تشهد دول عربية مشاورات مع ليبيا ودول أوروبية لرفع ملف دعم تركيا لميليشيات موالية لحكومة الوفاق بالسلاح إلى مجلس الأمن، بالإضافة إلى دراسة دول أوروبية الضغط على تركيا، لوقف الاتفاقيات الأمنية وصفقات بيع أسلحة لوقف الاتفاقية المُبرمة مع حكومة السراج.

وكان الرئيس التركي صرح في العاشر من ديسمبر أنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا، دعماً لحكومة السراج إذا طلب الأخير بذلك، ما أجج التوتر.

وكانت تركيا قد وقّعت مع السراج أواخر الشهر الماضي، اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية اعتبرتها عدة دول، منها مصر واليونان، انتهاكاً للقانون الدولي.