شاهد آخر ظهور لرئيس أركان الجيش الجزائري قبل وفاته

أعلنت الجزائر، الاثنين، وفاة رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح بنوبة قلبية عن عمر يناهز 79 سنة.

وكان آخر ظهور لأكبر مسؤول في الجيش الجزائري، يوم الخميس الماضي، في حفل تنصيب عبد المجيد تبون رئيسا جديدا للبلاد، حيث منح الأخير وسام الاستحقاق إلى الفريق أحمد قايد صالح نظرا "لجهوده الجبارة والدور الكبير الذي اضطلع به في المرحلة الحساسة، لضمان أمن البلاد ومؤسسات الجمهورية".



ويوصف الفريق أحمد قايد صالح بالرجل القوي في الجزائر، وهو واحد من أبرز صناع القرار في البلاد، منذ الأزمة الصحيّة التي تعرّض لها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 2012.

وبعد استقالته في أبريل/نيسان الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية لا تزال متواصلة حتى اليوم رفضا لبعض خيارات قايد صالح، وذلك رغم تأكيده المستمر عدم التدخل في الحياة السياسية والالتزام بالمهام الدستورية للجيش.