وفاة قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري بنوبة قلبية

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الاثنين، بوفاة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح بنوبة قلبية عن 80 عاماً.

وأعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن الحداد الوطني لمدة 3 أيام و7 أيام بالنسبة للمؤسسة العسكرية.

كما كلف تبون، اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية بقيادة أركان الجيش بالنيابة.

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نبذة عن صالح

ولد صالح في ولاية باتنة الجزائرية عام 1940، والتحق وهو في سن الـ17 من عمره بجيش التحرير الوطني الذي حارب جيش الاستعمار الفرنسي.

وبعد استقلال الجزائر عام 1962، انخرط صالح في صفوف الجيش وتلقى دورات تدريبية في أكاديمية فيستريل السوفيتية وتخرج بشهادة عسكرية، ثم نجح في اعتلاء مناصب مهمة بالجيش، لحين وصوله إلى منصب قائد لسلاح البر عام 1994.

رقي إلى رتبة لواء بتاريخ في 5 يوليو 1993، وفي 1994 تم تعيين اللواء أحمد قايد صالح قائدا للقوات البرية.

عام 2004 تم تعيينه رئيسا لأركان الجيش الجزائري، وتقلد رتبة فريق في 5 يوليو 2006.

ومنذ 11 سبتمبر 2013 تم تعيينه نائبا لوزير الدفاع الوطني، رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري.