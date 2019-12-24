الجيش الليبي يدمر مدرعة تركية جنوب طرابلس

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية استهدفت مواقع ميليشيات الوفاق في طريق مطار طرابلس.

وأضاف المركز الإعلامي للجيش الليبي أن القوات الجوية دمرت مدرعة عسكرية تركية.

كانت مصادر ليبية، أفادت أمس الاثنين بوقوع اشتباكات بالسلاح الثقيل بين الجيش وكتائب الوفاق جنوب طرابلس.

كما أشارت المصادر إلى أن الجيش الوطني يحشد قوات على تخوم مدينة سرت.

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يذكر أن الجيش الليبي كان أكد منذ أيام أنه لا تمديد لمهلة الثلاثة أيام الممنوحة لميليشيات الوفاق في مصراتة، مشدداً على قدرته على صدّ أي عدوان تركي، وأن قواته البحرية ستنقل المعركة إلى المتوسط.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري حينها، إن مجموعة من ميليشيات حكومة الوفاق قامت بهجوم فاشل على منطقة الداوون شرق ترهونة.

وبحسب المسماري، فإن الهجوم جاء نتيجة للخسائر التي منيت بها الميليشيات عقب استهداف مواقع عسكرية تابعة لها في مدينة مصراتة.

يأتي هذا فيما أوردت وسائل إعلام ليبية بأن قوات الجيش استهدفت بضربات جوية مواقع لمسلحي الوفاق جنوب غرب مدينة مسلاتة، تزامناً مع غارات على مقر كتيبة الدرع شمال مدينة زليتن.