الجيش الليبي يخوض اشتباكات عنيفة جنوب طرابلس ويحرز تقدماً

أعلنت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على فيسبوك أن وحدات الجيش تخوض اشتباكات عنيفة في محاور العاصمة، وأنه أحرز بعض التقدم.

وأعلنت مصادر غير رسمية، في طرابلس، سيطرة وحدات من الجيش الليبي على مبنى الجوازات في منطقة صلاح الدين، بعد معركة شرسة خاضها ضد المجموعات المسلحة. وأشارت المصادر إلى أن الوحدات بدأت تجهيزاتها للهجوم الواسع في كل محاور القتال، للدخول إلى قلب العاصمة.

من جهة أخرى، أقرّت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الموالية لمعسكر الوفاق، بتقدم الجيش الليبي بمنطقة صلاح الدين وسيطرتها على مبنى الجوازات، إضافة إلى حشود عسكرية كبيرة، تتجهّز للتقدم أكثر إلى داخل العاصمة.

وذكر شهود عيان أن بعض سُكّان حي دمشق في طرابلس بدأوا في مغادرة المنطقة، بعد اشتداد المعارك واقترابها من الأحياء السكنية.

وكانت مصادر أفادت "العربية" و"الحدث" في وقت سابق بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وقوات الوفاق بالقرب من مبنى الجوازات بمنطقة صلاح الدين جنوب طرابلس.

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وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، أعلن أمس الثلاثاء، أن القوات الجوية استهدفت مواقع ميليشيات الوفاق في طريق مطار طرابلس.

وأضاف المركز الإعلامي للجيش الليبي أن القوات الجوية دمرت مدرعة عسكرية تركية.

وفي وقت سابق، أكدت الولايات المتحدة الأميركية التزامها بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، مطالبة أطراف الأزمة الليبية بوقف التصعيد واتخاذ خطوات جادة نحو حل الصراع.

وقالت السفارة الأميركية في ليبيا على تويتر: "حان الوقت للقيادة الليبية الشجاعة حماية الاستقلال بدلا من فتح الأبواب للاستغلال الأجنبي".