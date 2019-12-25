قائد عسكري تابع للوفاق الليبية يهاجم السرّاج: سأفضح فسادكم

هاجم ناصر عمار، آمر قوة الإسناد بعملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة "الوفاق" الليبية، رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، مهدداً بفضح فساد حكومته ما لم يسارع في دعم المحاور القتالية في طرابلس.

وأضاف عمار، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه إذا لم يتم دعم المحاور في طرابلس ضد الجيش، (في إشارة إلى الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر)، سيقدم مستندات وصوراً وفيديوهات تبث فساد حكومة "الوفاق"،

وتابع: "يا تجار الحروب والدماء إن مستندات وصوراً وفيديوات سأطرحها لوسائل الإعلام وعبر التواصل الاجتماعي ستسقطون على إثرها يا خونة يا تجار الموت".

وأكمل نصر: "عندنا صور لفلل وقصور لكم في تركيا والبرتغال وإسبانيا والمغرب ومستندات بأسماء ناسكم وأهلكم لأنكم عارفون أنكم ستتركون البلد وتلوذون بالفرار"، واصفاً حكومة السراج بـ"تجار مال وحرب ودماء"، بحسب تعبيره.

موضوع يهمك أفاد مصدر أمني عراقي، لـ"العربية"، الأربعاء، بسقوط قتيلين وخمسة جرحى جميعهم من الجيش العراقي، بانفجار خمس عبوات ناسفة... انفجارات تهز الموصل.. قتيلان و5 جرحى من الجيش العراقي العراق

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر "العربية" و"الحدث"، الأربعاء، بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وقوات الوفاق بالقرب من مبنى الجوازات بمنطقة صلاح الدين جنوب طرابلس.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، أعلن أمس الثلاثاء، أن القوات الجوية استهدفت مواقع ميليشيات الوفاق في طريق مطار طرابلس.

وأضاف المركز الإعلامي للجيش الليبي أن القوات الجوية دمرت مدرعة عسكرية تركية.