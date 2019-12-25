مواقع التواصل التونسية تستقبل أردوغان بحملة تنديد واسعة

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء، تنديدا بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غير المعلنة إلى تونس، واعتبرت تفاعلات التونسيين عبر صفحات الفيسبوك وتويتر أن هذه الزيارة تندرج في إطار إحياء المخطط العثماني ومزيد من الاستحواذ على خيرات ليبيا، مؤكدين أنهم لا ينتظرون إلا الشر من أردوغان .

فعبر منصة الفيسبوك دونت سوسن "ارحل.. تونس ليست ساحة تنفيذ لمخططات العثمانيين".

وكتب نورالدين نافلة: "مؤتمر أصدقاء سوريا 2 مع تغيير المنصف المرزوقي بقيس سعيد وسوريا بليبيا"، في إشارة الى مؤتمر أصدقاء سوريا الذي احتضنته تونس بعد الثورة.

وتساءل الشاعر المنصف المزغني "هل وعد أردوغان شعب تركيا بزيارة حنين إلى أطراف الإمبراطورية العثمانية"؟

ودوّن أستاذ التاريخ عميرة الصغير "لن نترقب إلا الشر من أردوغان"، فيما عبر جمال المزغني قائلا "انكشفت الحقيقة وتأكدنا إلى أين نحن ذاهبون".

ودونت أنصاف خير الدين "زيارة أردوغان عنوانها الاجتياح العثماني للمتوسط من جديد".

وذهبت ألفة العياري إلى القول إن "الزيارة غير المعلن عنها إعلاميا لأمير داعش خبيثة ورائحتها كريهة".

وفي تفاعله كتب كمال الحجلاوي عن أردوغان "دمر سوريا والعراق، واليوم جاء لاحتلال ليبيا وتدمير ما تبقى من تونس".

وعلى تويتر غردت رانية "نرجو أن لا نتورط أكثر في الوضع الليبي وأن نراعي مصالحنا.. أردوغان هنا من أجل مصالح بلاده في تركيا فقط.. وسيادة قرارنا في امتحان كبير".

أما سعيد فغرد "أردوغان وضع الرئيس قيس سعيد داخل رقعة الشطرنج.. تونس اليوم ليست تونس الأمس".

وطلب الرحموني في تغريدته أردوغان "بطريق الرجوع"، قائلا: "تركيا بقيادة أردوغان وكتيبة الإخوان العالمية تستعد لصناعة سوريا جديدة في ليبيا والفاعل الرئيسي حركة النهضة في تونس".