الوفاق: سنطلب دعماً تركياً إذا تصاعدت الحرب على طرابلس

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، اليوم الخميس، إنها ستطلب رسمياً دعماً عسكرياً من تركيا إذا تصاعدت حدة الحرب الدائرة على العاصمة.

ويحاول الجيش الوطني الليبي انتزاع السيطرة على طرابلس منذ أبريل/نيسان. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق اليوم إن أنقرة سترسل قوات إلى ليبيا الشهر المقبل على أقرب تقدير، نظرا لأنها تلقت طلباً بذلك من طرابلس.

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وقال الوزير فتحي باشا أغا للصحافيين في تونس "إذا ظل هذا الموقف يتصاعد فإننا لنا الحق في أن ندافع عن طرابلس وعن أهلنا".

وذكرت قناة ليبيا الأحرار الموالية لحكومة الوفاق الليبية نقلا عن وزير الداخلية قوله خلال المؤتمر الصحفي في تونس: "تعاون كبير ستشهده الأيام القادمة بين ليبيا وتركيا وتونس وسيكون هناك حلف لخدمة شعوبنا وبلداننا".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن الخميس، أن بلاده تلقت من حكومة الوفاق الليبية طلباً لإرسال قوات إلى ليبيا، مشدداً: "وسنفعل ذلك".

سندعم الوفاق بكل الوسائل

وأضاف أردوغان، بحسب ما نقلت عنه قناة "تي آر تي" التركية: "ندعم حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي بكل الوسائل".

وقال: "في الثامن من يناير ستتم الموافقة على إرسال قوات إلى ليبيا"، مشدداً على أن "اتفاقيتنا مع ليبيا دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل ودونت بسجلات الأمم المتحدة".

وعن لقائه مع الرئيس التونسي أمس، قال أردوغان: "ناقشنا المسألة الليبية بكل أبعادها"، مضيفاً "وصلنا إلى اتفاق لتقديم الدعم اللازم إلى ليبيا من أجل استقرارها".

وكان أردوغان قال، الأربعاء، إن بلاده تود أن يتم حل مشكلة الليبيين بالمفاوضات، مضيفاً: "العلاقة واضحة بيننا وبين ليبيا"، مشدداً على أنه: "نتواصل مع (فايز) السراج واستدعيناه لإسطنبول ووقعنا اتفاقيات".