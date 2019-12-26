موسكو: نشعر بالقلق تجاه تطور الأوضاع في ليبيا

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الخميس، إن موسكو تشعر بالقلق إزاء الوضع في ليبيا، وتود التوصل إلى تسوية للصراع في أقرب وقت ممكن.

وبحسب ما نقلت عنه وكالة "إنترفاكس" الروسية، قلال بيسكوف إن أي تدخل من دولة ثالثة في الشؤون الليبية يضر بعملية التسوية.

فيما رحّب بأي "مساهمة في عملية إعادة الأمور إلى طبيعتها".

وأضاف أنه "لا توجد خطط حاليا لاتصال هاتفي بين (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين و(الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان لبحث الوضع في ليبيا، لكن قد يتم ذلك في أي وقت".

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وكان الرئيس التركي أردوغان قال، في وقت سابق اليوم الخميس، إن بلاده تلقت من حكومة الوفاق الليبية طلباً لإرسال قوات إلى ليبيا، مشدداً: "وسنفعل ذلك".

وأضاف أردوغان، بحسب ما نقلت عنه قناة "تي آر تي" التركية: "ندعم حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي بكل الوسائل".

وقال: "في الثامن من يناير ستتم الموافقة على إرسال قوات إلى ليبيا"، مشدداً على أن "اتفاقيتنا مع ليبيا دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل ودونت بسجلات الأمم المتحدة".

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وكانت تركيا قد وقّعت مع السراج أواخر الشهر الماضي اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها عدة دول، منها مصر واليونان، انتهاكاً للقانون الدولي.

وكان الرئيس التركي صرح في العاشر من ديسمبر أنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا، دعماً لحكومة السراج إذا طلب هذا الأخير ذلك، ما أجج التوتر.

يأتي ذلك فيما تشهد دول عربية مشاورات مع ليبيا ودول أوروبية لرفع ملف دعم تركيا لميليشيات موالية لحكومة الوفاق بالسلاح إلى مجلس الأمن، بالإضافة إلى دراسة دول أوروبية الضغط على تركيا، لوقف الاتفاقيات الأمنية وصفقات بيع أسلحة لوقف الاتفاقية المُبرمة مع حكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج.