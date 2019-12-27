حكومة تونس معلقة.. والجملي يعد بإعلان قريب

أعلنت الرئاسة التونسية، الجمعة، أن الرئيس قيس سعيد استقبل رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، في نطاق التشاور حول تشكيل الحكومة.

كما أضافت المعلومات أن الجملي أطلع الرئيس على تقدم المفاوضات في تشكيل حكومة مستقلين، إلا أنه نوّه إلى أنه لن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة اليوم، واعداً بذلك قريباً.

في السياق ذاته، أكد الجملي حرصه على التثبت من نزاهة وكفاءة المرشحين وبعدهم عن الالتزام السياسي في الأحزاب.

موضوع يهمك أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، الاثنين، أنه سيكوّن حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب، بعد فشل... تونس.. الجملي يقرّر تشكيل حكومة كفاءات مستقلّة المغرب العربي

يذكر أن الجملي لم يجر خلال اليومين الأخيرين لقاءات رسمية مع ممثلي أحزاب سياسية أو شخصيات مستقلة، بل اكتفى بمواصلة النظر في السير الذاتية التي تلقاها من المستقلين.

"تعثر المشاورات"

ويعكف الجملي على اختيار شخصيات لتعيينها على رأس 15 وزارة كانت ستمنح لشخصيات منتمية لأحزاب سياسية، علما أن خياراته استقرت بشأن عدة وزارات أخرى بخلاف هذه الوزارات.

وتوقفت لقاءات تشكيل الحكومة بعد إعلان الجملي عن تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، عقب تعثر المشاورات بين النهضة من جهة، وبين التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس.

فيما مازالت المشاورات الموازية غير المعلنة متواصلة بين ممثلي أحزاب النهضة وقلب تونس وبعض رؤساء الكتل البرلمانية.

إلى ذلك يرجّح أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة المقبلة قبل انتهاء الآجال الدستورية المحدّدة ليوم 15 يناير/كانون الثاني المقبل. إلا أن عامل الوقت أصبح ضاغطاً على الجملي المطالب بإعلان تشكيلة حكومته وفقاً للآجال الدستورية، حيث من المتوقع أن تضطر حركة النهضة إلى إشراك حزب "قلب تونس" في الحكومة المقبلة، كآخر سيناريو متوقع للخروج من هذه الأزمة.