برلمان قبرص يدعم سحب الاعتراف الدولي من حكومة السراج

أعلن برلمان قبرص، السبت، دعمه لمجلس النواب الليبي أوروبياً ودولياً في سحب الاعتراف من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وخلال لقاء جمع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، مع ديمترس سيلوريس، رئيس البرلمان القبرصي في مقر البرلمان القبرصي بالعاصمة نيقوسيا، أكد سيلوريس أهمية العلاقات بين البلدين الصديقين ودعم بلاده للشعب الليبي وإرادته، ورفضها لوجود الإرهابيين والمتطرفين في ليبيا، بالإضافة إلى رفض قبرص للدعم الخارجي لهذه المليشيات والتدخل الأجنبي في ليبيا.

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كما شدد رئيس البرلمان القبرصي على دعمه لمجلس النواب الليبي، معتبراً أنه الممثل الشرعي والمنتخب في ليبيا،.

إلى ذلك، أكد دعمه توجه مجلس النواب الليبي للاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية من أجل سحب الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني ودعم القوات المسلحة الليبية في الحرب على الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون.

صالح يجدد التأكيد على عدم شرعية الوفاق

كما تناول اللقاء آخر المستجدات والأوضاع في ليبيا والمنطقة، حيث أطلع صالح نظيره القبرصي على حقيقة الأوضاع في ليبيا وخاصة في العاصمة "طرابلس" وما تقوم به القوات المسلحة الليبية في حربها ضد الإرهاب والتطرف والميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون المدعومة من دول خارجية وحكومة السراج المتحالفة معها.وأكد صالح خلال اللقاء عدم شرعية حكومة فايز السراج وانتهاء ولايتها وفقاً للاتفاق السياسي وفشلها في أداء الدور المناط بها وتحالفها مع الإرهابيين والمتطرفين والأجنبي ضد أبناء الشعب الليبي.

كما طالب رئيس مجلس النواب الليبي بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق الوطني، فيما اتفق الجانبان خلال اللقاء على تشكيل لجنة تواصل دائم بين البرلمانيين.

يذكر أنه على الصعيد الميداني، تجددت الاشتباكات ليل الجمعة السبت بين قوات الجيش الوطني الليبي وكتائب الزاوية في منطقة أبوعيسي غرب مدينة الزاوية، التي تبعد 48 كلم غرب العاصمة طرابلس، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث في وقت سابق.

وكان الجيش الليبي أعلن الجمعة، سيطرته على طريق مطار طرابلس ومعسكر النقلية الاستراتيجي في العاصمة. وأكد اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه بالجيش الليبي، أن قواته تقترب من قلب العاصمة طرابلس، ولا يفصلها سوى أقل من 4 كيلومترات.

كما قال لـ"العربية.نت" إن قوات الجيش تحاصر المدينة من عدة محاور، وسيطرت على طريق مطار طرابلس، وتمكنت من قتل مجموعة من ميليشيات حكومة الوفاق، يقودها محمد الشريف، مضيفاً أن القوات دمرت غرفة عمليات تابعة لميليشيا الفاروق المتطرفة.