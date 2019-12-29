الكرملين: بوتين وميركل يتفقان على تسوية أزمة ليبيا

ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل شددا خلال اتصال، الأحد، على ضرورة تعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية لحل الأزمة الليبية.

وميدانيا، ذكر مراسل "العربية" و"الحدث" أن 7 غارات جوية نفذها الجيش الوطني الليبي، الأحد ، على مواقع تابعة لحكومة الوفاق في طرابلس.

وكانت الاشتباكات تجددت ليل الجمعة بين قوات الجيش الوطني الليبي وكتائب الزاوية في منطقة أبوعيسي غرب مدينة الزاوية، التي تبعد 48 كيلومترا غرب طرابلس.

وأضاف الكرملين أن الزعيمين بوتين وميركل رحبا أيضا بتبادل السجناء الذي أجري في وقت سابق، الأحد، بين الحكومة الأوكرانية والانفصاليين في شرق البلاد.

هذا وأنهت كييف والانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا، الأحد، عملية تبادل 200 أسير في حدث يعدّ خطوة نحو خفض التصعيد في النزاع الوحيد في أوروبا.

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وقالت الرئاسة الأوكرانية عبر فيسبوك: "عمليات الإفراج المتبادلة قد تمت"، مشيرةً إلى أنها تنتظر عودة 76 شخصاً إلى البلاد، فيما أعلن الانفصاليون في "جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك لوكالات أنباء روسية تسلمهم دفعتين متتاليتين من 61 و63 شخصاً.

وكان آخر تبادل كبير للسجناء بين الانفصاليين والقوات الأوكرانية في ديسمبر/ كانون الأول 2017، حيث تم تبادل 233 سجيناً من الانفصاليين مقابل 73 أوكرانيا.