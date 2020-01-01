حكومة تونس تبصر النور.. الجملي يؤكد "أنهيت تشكيلها"

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي الأربعاء أن حكومته صارت جاهزة، مضيفاً أنه "انتهى من عملية اختيار فريقه الحكومي لكن تعذر عليه عرضه على رئيس الجمهورية بسبب عمله إلى وقت متأخر من مساء الثلاثاء".

ويتوقع أن يقدم الجملي مساء الأربعاء حكومته للرئيس التونسي قيس سعيد. كما سيعقد مؤتمرا صحفياً حول تلك المسألة.

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حكومة كفاءات

يذكر أن الجملي أكد الاثنين أنه على وشك الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة حكومته، على الرغم من أن لقاءات التشكيل كانت توقفت خلال الفترة الماضية بعد إعلانه تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، إثر تعثر المشاورات بين النهضة من جهة، والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس.

إلى ذلك، شدد الأسبوع الماضي على حرصه على التثبت من نزاهة وكفاءة المرشحين وبعدهم عن الالتزام السياسي في الأحزاب.

كما أعلن بعيد تكليفه أنه لن يخضع لموقف أي من الأحزاب حتى الحزب الذي كلفه بتشكيل الحكومة".

وكانت حركة "النهضة" أعلنت في نوفمبر الماضي ترشيح الجملي لرئاسة الحكومة. وسلّم رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الجملي، رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن تصدرت الحركة لائحة الفائزين في الانتخابات التشريعية بحصولها على 52 نائبا من أصل 217.

يشار إلى أن الآجال الدستورية المحدّدة لتشكيل الحكومة تنتهي يوم 15 يناير/كانون الثاني الجاري.