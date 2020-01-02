حزب قلب تونس يرفض قطعياً تشكيلة حكومة تونس

أعلن حزب قلب تونس في بيان له الخميس، رفضه القاطع التعامل مع القائمة الوزارية المقترحة من خلال ما يصدر من تسريبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد الحزب ''أن لا مفاوضات جمعته مع الحبيب الجملي، كما لم يتم الحديث فيما يتعلق بمقترحات حول الأسماء والمهام المطروحة عليهم في الحكومة''.

وأكد حزب قلب تونس (38 نائبا )على أن منح الثقة للحكومة المقترحة يبقى رهين التشاور المسؤول والرسمي مع قيادة الحزب وإطلاعها بصفة رسمية على برنامج الحكومة والقائمة الوزارية المفترضة والتشاور بشأنها." وفق ما ورد في بلاغه.

يذكر أنه تم مساء الأربعاء تسريب وثيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل توقيع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، وتتضمن تركيبة الحكومة الجديدة.

وبحسب الوثائق المسربّة، تضم التشكيلة الجديدة 28 وزيراً و14 كاتب دولة، من بينهم وجوه سبق أن شغلت مناصب وزارية في حكومات سابقة، منها حكومات ترأستها حركة النهضة، على غرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم منجي مرزوق ووزير شؤون الشباب والرياضة طارق ذياب ووزير النقل جمال قمرة.