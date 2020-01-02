مصادر: تركيا ترسل أول قوة عسكرية إلى ليبيا خلال يومين

أكدت مصادر مصرية رفيعة المستوى لـ"العربية" أن مصر قررت تشكيل لجنة تضم وزيري الدفاع والخارجية ورئيسي المخابرات الحربية والعامة لتقييم الأوضاع في ليبيا وتأثيرها على الأمن القومي المصري وتأثير إرسال تركيا قوات إلى ليبيا على الأمن الداخلي لمصر.

وأوضحت المصادر أن اللجنة ستكون مسؤولة عن رفع تقارير بشكل يومي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الوضع هناك، والإجراءات التي ستتخذها مصر لحماية أمنها القومي.

تشديد مصري على الحدود

وقررت مصر تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود مع ليبيا لمنع تهريب سلاح أو تسلل أي عناصر إرهابية.

موضوع يهمك كشف وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الخميس، أنه يعتقد أن كتائب حزب الله العراقي قد تنفذ عملا استفزازيا آخر. وقال "إن... أميركا لحزب الله العراقي: ستندمون على أي عمل استفزازي أميركا

ووفق المصادر فإن مصر بدأت اتصالات كبيرة بدول أوروبية على رأسها فرنسا وروسيا وألمانيا، إضافة إلى اتصالات مع أميركا، وذلك لوقف القرار التركي بإرسال قوات إلى ليبيا ومنع التدخل عسكريا في ليبيا.

كما تجري مصر اتصالاتها مع دول عربية، خاصة خليجية لإدانة أي تدخل أجنبي في ليبيا للحفاظ على المسار السياسي ووقف التصعيد العسكري في ليبيا.

إرسال قوات قبل يومين

وذكرت المصادر أن تركيا قررت إرسال أول قوة عسكرية إلى ليبيا خلال أقل من يومين، مؤكدة أن تركيا قامت بالتصديق على صفقة أسلحة إلى حكومة الوفاق وهذه الأسلحة ما بين ثقيلة وطائرات بدون طيار وأسلحة دفاع ومنظومة دفاع جوي ومضادات لطائرات.

المصادر التي خصت "العربية" بهذه المعلومات، أفادت أيضا بأن الإخوان في ليبيا قرروا السفر إلى تركيا مطلع الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات مع مسؤولين إخوان في تركيا بشكل كامل.

كما أن ضباطا أتراكا وصلوا إلى ليبيا اليوم الخميس قبيل تصديق البرلمان التركي على إرسال قوات، حيث إن الضباط الأتراك اجتمعوا بقيادات من الميليشيات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق.