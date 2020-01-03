الرئيس الجزائري يلغي منصب نائب وزير الدفاع

تخلى الرئیس الجزائري، عبد المجید تبون، عن منصب نائب وزير الدفاع الوطني، في تشكیلة الحكومة، لیكون الفريق الراحل أحمد قايد صالح، الوحید الذي شغل ھذا المنصب الذي يزاوج بین صلاحیات سیاسیة وعسكرية.

وإن كانت تشكیلة الحكومة لم تذكر أن وزير الدفاع، ھو رئیس الجمھورية، وفق ما تداولته وسائل إعلام محلية، إلا أن ھذه الصفة حددتھا المادة 91 من الدستور، والتي تنص على أنه "رئیس الجمھورية يضطلع بالإضافة إلى السلطات المخولة له صراحة في أحكام دستورية أخرى، ھو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمھورية، ويتولى مھمة الدفاع الوطني".

ومعروف أن الفريق الراحل، أحمد قايد صالح، كان أول شخصیة عسكرية تحصل على منصب نائب لوزير الدفاع الوطني، حیث تم تعیینه، نائبا لوزير الدفاع رئیسا لأركان الجیش بصلاحیات موسعة، بمرسوم رئاسي خاص في سبتمبر من العام 2013، بعد إلغاء منصب وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني.

وأتاح ذلك المرسوم للفريق الراحل، ممارسة صلاحیات سیاسیة وعسكرية واسعة، كونه يحوز على عضوية الحكومة، كما أنه جرى تفويضه

لجزء كبیر من صلاحیات وزير الدفاع، حق تمثیل الوزارة في اجتماعات الحكومة، واقتراح مخططات التحويل والترقیة والتعیین في مختلف

المناصب، وتمثیل الوزارة في اللقاءات المتعلقة بالاتفاقيات والمعاھدات الدولیة حول الأسلحة المختلفة، والاتصالات السلكیة واللاسلكیة والفضاء

والأجھزة الحساسة.

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حقائب وزارية جديدة

أعلن التلفزيون الجزائري، الخميس، تعيين حكومة جديدة في البلاد.

وعقد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الجزائرية، بلعيد محند أوسعيد، مؤتمراً صحافياً أعلن خلاله عن تشكيلة حكومة عبد العزيز جراد الجديدة.

وعقب الإعلان عن التشكيلة الحكومة الجديدة بقيادة الوزير عبد العزيز جراد، تبين أن أول حكومة للرئيس عبد المجيد تبون، قد تميزت ببعث وزارات ووزارات منتدبة جديدة.

ومن بين الوزارات أو الوزارات المنتدبة المستحدثة، حقائب قديمة بُعثت من جديد، أو جديدة كلية.

ومن الوزارات التي جرى بعثها من جديد، بعد إلغائها في تعديلات حكومية سابقة، الوزارة المنتدبة للاستشراف، التي عاد إليها بشير مصيطفى، إلى جانب وزارة منتدبة مكلفة بالجالية.

أما بشأن الحقائب الوزارية المستحدثة فنجد الوزارة المنتدبة المكلفة بالفلاحة الصحراوية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية، وأخرى منتدبة مكلفة بالصناعة الصيدلانية.

كما جرى استحداث وزارتين منتدبتين مكلفتين بالبيئة وبالبيئة الصحراوية، وأخرى مكلفة بالحاضنات، وأخريين مكلفتين بالصناعة السينيماتوغرافية والإنتاج الثقافي.

وبالنسبة لقطاع الرياضة، فقد جرى استحداث وزارة منتدبة مكلفة برياضة النخبة، أسندت مهامها للبطل الأولمبي نور الدين مرسلي.

وفي مجال الصحة، تم استحداث حقيبة جديدة تمثلت في وزارة منتدبة مكلفة بالصناعة الصيدلانية.