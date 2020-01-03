الجيش الليبي يشنّ غارات على مواقع الوفاق بمطار معيتيقة

نفذ سلاح الجو التابع للجيش الليبي، فجر الجمعة، غارات جوية على بمطار معيتيقة الدولي وسط العاصمة طرابلس، استهدفت مواقع عسكرية تابعة للميليشيات التي تقاتل ضمن قوات الوفاق.

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في التفاصيل، تحدث ناشطون عن سماع أصوات انفجارات عنيفة في محيط المطار، يرجح أنها ناجمة عن استهداف مخزن ذخيرة بالشق العسكري للمطار، الذي تستخدمه الميليشيات كمخازن عتاد وطائرات مسيّرة.

الجيش يتقدم جنوبا

في السياق ذاته، تواصل قوات الجيش تقدماتها في المحاور الجنوبية للعاصمة طرابلس باتجاه قلب المدينة تحت غطاء جوي، حيث أظهر مقطع فيديو نشرته الصفحات المقربة من القيادة العامة للجيش الليبي، تم التقاطه من داخل إحدى الطائرات الحربية، لحظة استهداف تجمعات الميليشيات المسلحة وتمركزاتها بضواحي العاصمة طرابلس.

وفي وقت سابق، استهدفت منصات الدفاع الجوي بالجيش الليبي طائرة مسيرة تركية وأسقطتها في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.