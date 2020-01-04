فيديو..مرتزق سوري يعالج في طرابلس بعد إصابته بمحاور القتال

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرّب لمواطن سوري، يعتقد أنه مرتزق يقاتل ضمن قوات الوفاق الليبية، يعالج في إحدى عيادات العاصمة طرابلس، بعد إصابته في جبهات القتال.

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ويوثق المقطع المرئي، لحوار بين طبيب ومرتزق سوري جريح، كشف فيه الأخير أنه من مدينة حمص وجاء إلى ليبيا عبر تركيا، ونزل في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، ثم أصيب بأحد أطرافه في إحدى محاور القتال، حيث تواجه قوات حكومة الوفاق هجوما للجيش الليبي للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وخلال الأيام الماضية، تحدثت مصادر ليبية، عن أن هناك تحركا مهما للمقاتلين القادمين من تركيا إلى ليبيا، وقالت إنها رصدت رحلات منتظمة بين تركيا وطرابلس وغير مسجلّة، كما انتشرت مقاطع فيديو لمرتزقة سوريين قيل أنه تم التقاطها داخل محاور القتال بطرابلس.