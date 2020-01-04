ليبيا.. الجيش يسقط طائرة تركية مسيّرة جنوب طرابلس

قال الجيش الليبي، إن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة تركية مسيرة ليل السبت، جنوب العاصمة طرابلس.

وهذه ثاني مسيرة تركية يسقطها سلاح الجو الليبي في أقل من يومين، بعدما استهدف، الخميس، واحدة بين طريق المطار ومنطقة المشروع جنوب العاصمة طرالس، حيث يخوض مواجهات عنيفة مع الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق.

ميدانيا، أعلن الجيش الليبي، الجمعة، أنه شن غارات جوية وقصف بشكل مكثف عدداً من مواقع تابعة لقوات الوفاق في كافة محاور العاصمة طرابلس، استهدفت مواقع تخزين الأسلحة والذخائر والآليات، وكذلك حافلة كانت تقل عدداً من المسلحين من حملة الجنسية السورية، وتنقلهم من قاعدة معيتيقة العسكرية إلى مواقع أخرى.