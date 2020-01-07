سرت تكشف الدعم التركي.. مدرعات في قبضة الجيش الليبي

بعدما أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي، رسمياً مساء الاثنين، السيطرة بشكل كامل على مدينة سرت الواقعة وسط البلاد، والتي تبعد 450 كم عن العاصمة طرابلس، أظهر فيديو سيطرة الجيش على مدرعات تركية من نوع "لميس" في نفس المدينة، وهي مدرعات أرسلتها تركيا إلى ميليشيات الوفاق.

وظهر في المقطع صوت لأحد عناصر الجيش الوطني الليبي، على ما يبدو يؤكد أن "المدرعة تركية تابعة لأردوغان وأنها جديدة وسيتم استعمالها".

وكان المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري، أوضح في مؤتمر صحافي ببنغازي (شرق)، أن "عملية سرت كانت خاطفة وتمت في غضون ثلاث ساعات، وفقاً لخطة عسكرية محكمة بإمرة خليفة حفتر".

كما أشار إلى أن الهجوم على سرت شن من خمسة محاور برية وبحرية، إلى جانب تأمين الإسناد الجوي للعملية، مضيفاً أن "التمهيد للسيطرة على سرت بدأ قبل أشهر باستهداف كافة المواقع العسكرية التي كانت تتمركز فيها المجموعات المسلحة في المدينة عبر ضربات جوية".

دعم تركي

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في وقت سابق أن قوات تركية بدأت بالتوجه تدريجيا إلى ليبيا، وأقرّ أن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى طرابلس لدعم ميليشيا تالوفاق، قائلاً في مقابلة مع محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية، إن تركيا سترسل أيضا كبار قادة الجيش.

بدوره أفاد المرصد السوري سابقاً بارتفاع عدد المرتزقة السوريين الموالين لتركيا الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو 1000 مقاتل، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق "درع الفرات".