بعد سيطرة الجيش على سرت.. تشكيل مجلس لتسيير شؤون المدينة

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الثلاثاء، تشكيل مجلس لتسيير شؤون سرت بعد سيطرة الجيش عليها.

كما أعلنت الحكومة عن تعيين جبريل أحمد محمد الزروق مديراً جديداً لإذاعة المدينة.

ويشن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر حملة لاستعادة المدن الليبية، وتمكن أمس الاثنين من السيطرة على مدينة سرت الساحلية التي كانت قوات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني تسيطر عليها منذ 2016.

وقال الجيش الوطني الليبي، أمس الاثنين، إنه سيطر على سرت في تقدم خاطف سبقته ضربات جوية. واستغرقت عملية السيطرة على سرت ثلاث ساعات. من جهتها، اعترفت قوات الوفاق الوطني أنها انسحبت من سرت.

وتقع سرت إلى الغرب مباشرة من الهلال النفطي الليبي، وهو قطاع من الساحل تقع فيه عدة موانئ لتصدير النفط يسيطر الجيش الوطني الليبي عليها، كما تتمتع بموقع استراتيجي على طرق إمداد بين شرق وغرب وجنوب ليبيا.

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في سياق متصل، أعلن الجيش الوطني الليبي أن قواته واصلت تقدمها نحو مدينة مصراتة، وذلك بعد أن تمكنت من السيطرة على منطقة الوشكة الواقعة غرب ‎سرت.

وأفادت مصادر في الجيش الوطني بأن قوات الجيش سيطرت على أجزاء واسعة من منطقتي أبوقرين، بالإضافة إلى الوشكة، فيما شن سلاح الجو التابع للجيش الوطني ضربات جوية استهدفت آليات وتجمعات قوات الوفاق في بوقرين ولحسون والبويرات.

كما أعلن الجيش الليبي اليوم سيطرته على منطقة "الهيشة" شرق مدينة مصراتة.

ويأتي تقدم الجيش الوطني الليبي في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لإرسال عسكريين وخبراء لدعم حكومة الوفاق الوطني.