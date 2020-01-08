المسماري: توسيع منطقة الحظر الجوي فوق العاصمة الليبية

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن كل المناطق الليبية ترفع لواء المقاومة ضد التدخل التركي في البلاد.

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، توسيع منطقة الحظر الجوي فوق العاصمة الليبية، طرابلس، لتشمل مطار معيتيقة الدولي، بدءا من الأربعاء، وذلك في مؤشر يدل على تقدم المعارك نحو قلب العاصمة.

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، الذي دعا في بيان مصوّر كل شركات النقل الجوي إلى الالتزام بهذا القرار والتقيّد التام به من أجل عدم تعريض طائراتها إلى خطر التدمير.

موضوع يهمك وصف قطب صناعة السيارات كارلوس غصن، في مؤتمر صحافي، المعاناة التي كان يعيشها في زنزانة انفرادية في سجن في اليابان، قائلا:... كيف قضى 130 يوماً في زنزانة؟ كارلوس غصن يسرد معاناته شركات

وحظر الجيش الليبي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي حركة الطيران فوق منطقة العمليات العسكرية بطرابلس، لكنّه استثنى مطار معيتيقة نظرا للحاجات الإنسانية المحتملة.

ميدانيا، سيطرت قوات الجيش الليبي، الأربعاء، على منطقة بوقرين القريبة من مدينة مصراتة، بشكل كامل، بعد مواجهات عنيفة مع قوات الوفاق، وذلك بعد ساعات على سيطرتها على منطقتي الوشكة غرب سرت والهيشة الواقعة شرق مصراتة.