وصول وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية لإيطاليا في زيارة مفاجئة

وصل وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا إلى إيطاليا اليوم الخميس في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها من قبل للقاء رئيس الوزراء الإيطالي.

يأتي ذلك فيما أعلن صبري بركة، القائم بالأعمال الليبي في العاصمة الغينية كوناكري، انشقاقه وأعضاء السفارة على حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وانحيازه للحكومة المؤقتة والبرلمان الليبي ومنحهم الثقة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأكد بركة في فيديو بثه على صفحة وزارة الخارجية الليبية بالحكومة المؤقتة، صباح الخميس، رفضه لحكومة الوفاق، موضحاً أن تلك الحكومة استدعت الاستعمار التركي، اعتقاداً منها أنه سينقذها من غضب الشعب الليبي الرافض للتبعية.

وأضاف بركة أن الشعب الليبي وضع ثقته في الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر، ومنحه الثقة لإعادة تنظيم الوطن وحمايته من الإرهاب والإخوان والدواعش.

ويأتي هذا بعد أيام قليلة من تعيين سفراء تابعين للحكومة المؤقتة في سفارات ليبيا في جيبوتي وإفريقيا الوسطى وسانتا لوسيا ومنظمة دول شرق الكاريبي.

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وفي 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت السفارة الليبية بالقاهرة تعليق أعمالها لأجل غير مسمى.

وجاء ذلك بعد أيام من الإعلان عن توقيع حكومة الوفاق برئاسة السراج مذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع تركيا، وهو ما اعترضت عليه قوى ليبية باعتباره يمثل اعتداء على حقوقهم، وانتهاكاً لسيادة بلادهم، وتفريطاً بثرواتها لصالح الأتراك.