فرنسا: الاتفاق بين السراج وأردوغان يزيد الوضع سوءا

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم الخميس، إن الاتفاق بين حكومة الوفاق الوطني في ليبيا وتركيا سيزيد الوضع في ليبيا تأزماً. وقال وزير الخارجية الفرنسي في مؤتمر صحافي عقب لقائه الرئيس التونسي، قيس سعيد، "استقرار ليبيا على أساس احترام القانون الدولي يمثل أولوية نتشاركها مع تونس".

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وأضاف "في الاجتماعات مع زملائي من الاتحاد الأوروبي أو في مصر نؤكد على خطر استمرار الأزمة في ليبيا، التي تهدد كامل المنطقة من المغرب العربي إلى الساحل".

وتابع أن الاتفاق بين حكومة الوفاق وتركيا مخالف للقانون الدولي وسيؤدي إلى تفاقم الوضع.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، والتي تتخذ من طرابلس مقراً، وقالت إنها سترسل مستشارين عسكريين وربما قوات لتعزيز دعمها بعد توقيع الطرفين اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن الخروج من الأزمة يستدعي حواراً ليبيا-ليبيا وتوجهاً سياسياً يدعمه بشكل خاص اللاعبون الإقليميون في المنطقة وجيران ليبيا.