صحيفة تركية: مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 6 في ليبيا

قتل 3 جنود أتراك وأصيب 6 آخرون خلال معارك في ليبيا، وفق صحيفة أحوال التركية.

وقالت الصحيفة إن جثامين الجنود الأتراك وصلت مطار مصراتة، وإن طائرة تركية خاصة ستنقلها إلى تركيا.

والأربعاء الماضي، نقلت صحيفة "حرييت" التركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله، إن تركيا أرسلت 35 جندياً إلى ليبيا دعماً لحكومة الوفاق، لكنهم لن يشاركوا في المعارك، حسب تأكيده.

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وكتبت صحيفة "حرييت" نقلاً عن أردوغان رداً على تساؤلات حول شكل الانتشار العسكري التركي في ليبيا، أن "تركيا ستتولى مهمة تنسيق. لن يشارك الجنود في أعمال قتالية".

والأسبوع الماضي، صادق النواب الأتراك على مذكرة تجيز للحكومة إرسال عسكريين إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق في مواجهة الجيش الوطني الليبي.

وكان قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر قد أعلن، الأحد، أن نشر جنود أتراك في ليبيا بدأ بعد أن أعطى البرلمان الضوء الأخضر.

وبحسب تصريحات أردوغان التي نقلتها الصحيفة الأربعاء، تم إلى هذا اليوم إرسال 35 جندياً تركياً إلى ليبيا.

وشدد على أن "العسكريين الذين سيرسلون لاحقاً لن يشاركوا في المعارك"، في حين أشار مسؤولون أتراك مراراً إلى أفراد سيتولون "تدريب" و"تقديم الاستشارة" لقوات الوفاق.