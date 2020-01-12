اعتقال شبكة لتهريب مغاربة بين جبل طارق وإسبانيا

أعلنت شرطة إسبانيا وجبل طارق، الأحد، اعتقال شبكة متهمة بتهريب مهاجرين مغاربة إلى إسبانيا عبر جبل طارق.

واعتقل 3 أشخاص في جبل طارق في إطار هذه العملية التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بالإضافة إلى 44 آخرين في مناطق إسبانية مختلفة. وأوقف اثنان من الثلاثة احتياطيا في انتظار المحاكمة.

وقالت شرطة جبل طارق، الجيب الواقع في أقصى جنوب إسبانيا، إن "أكثر من 130 مواطناً مغربياً عبروا إلى أوروبا" بواسطة هذه الشبكة.

ووفق بيانات الشرطة، تلقى المهربون بين 7 و8 آلاف يورو من المهاجرين المتحدرين من مدن مغربية مختلفة مقابل توفير تصريحات دخول سياحية زائفة للمملكة المتحدة.

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وبعد وصولهم إلى جبل طارق، يقود المهربون المهاجرين لعبور الحدود مع إسبانيا في سيارة رباعية الدفع مجهزة بزجاج معتم وتحمل لوحة جبل طارق.

وبوصولهم إلى جنوب إسبانيا، ينتقل المهاجرون إلى مناطق مختلفة في البلاد، أو في اتجاه دول أوروبية أخرى بعد دفعهم بين 500 و700 يورو إضافية.

وجنت الشبكة، التي عملت أيضا في تهريب السجائر، مليون يورو بفضل هذا النشاط، وفق جهازي الشرطة.