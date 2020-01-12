الجامعة العربية تدعو فرقاء ليبيا للمسار السياسي

رحبت جامعة الدول العربية بإعلان كل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي عن وقف إطلاق النار في ليبيا اعتباراً من الأحد.

ودعت الجامعة، في تصريح صحافي لمصدر مسؤول بالأمانة العامة، الأطراف الليبية إلى الالتزام بوقف العمليات القتالية، والعمل على خفض كل مظاهر التصعيد في الميدان، والانخراط بحسن نية في الجهود التي ترمي إلى التوصل إلى ترتيبات دائمة لوقف إطلاق النار، واستئناف المسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي غسان سلامة، ووفق الإطار العام الذي تدعمه عملية برلين.

هذا وأعلنت حكومة "الوفاق" الليبية، الأحد، التزامها بهدنة طرابلس، إلا أن الجيش الوطني الليبي اتهم الميليشيات التابعة للوفاق بخرق الهدنة في منطقتي عين زارة والزطارنة جنوب طرابلس.

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وقبلت "الوفاق" دعوة موسكو وأنقرة لوقف إطلاق النار، بعد ساعات على صدور إعلان مماثل من الجيش الوطني الليبي.

وكان الجيش الليبي قد عرض، السبت، وقفاً لإطلاق النار في المنطقة الغربية من البلاد شريطة التزام الطرف الآخر بالهدنة.