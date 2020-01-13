مسودة اتفاق الهدنة في ليبيا.. نقاط تماس ولجنة عسكرية

كشف حامد الزوي، مدير مكتب المتحدث الرسمي للمجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق في ليبيا، تفاصيل مشروع اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يوقع حتى الآن بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، كما كان متوقعا اليوم في العاصمة الروسية موسكو .

وأكدت المسودة التي نشرها الزوي على صفحته على تويتر على عدم وجود حل عسكري للازمة، مع التشديد على وقف النار.

ونص الاتفاق على اختيار (5 + 5) كلجنة عسكرية من الطرفين، كما جاء في مقترح بعثة الدعم الأممية العمل على تحديد خطوط التماس بين قوات الطرفين ومراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان استدامته.

وحدد الاتفاق نقاط التماس بين القوات المتحاربة التي من شأنها استدامة وقف إطلاق النار مدعومة بالإجراءات اللازمة لاستقرار الوضع على الأرض و عودة الحياة الطبيعية لطرابلس والمدن الأخرى وإنهاء الاعتداءات والتهدئة المتسقة على طول خطوط المواجهة، مع ضمان وصول كل المساعدات الإنسانية وتوزيعها على المحتاجين.

وتضمن الاتفاق تشكيل لجنة مهمتها وضع تصور للحوار الليبي الليبي من خلال التفاوض كذلك أساليب عمل التسوية السياسية، والحلول للمشاكل الإنسانية، وإعادة الانتعاش للاقتصاد الليبي، مع اختيار ممثلين للمشاركة في الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية والحوار السياسي.