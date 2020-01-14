الجزائر.. الطلاب يحددون 14 مطلباً من تبون

تظاهر نحو 2000 طالب في الجزائر العاصمة للأسبوع الـ47 على التوالي رافعين لائحة من 14 نقطة تعبّر عن "مطالب الحراك" للسلطة الحاكمة.

وبدأ الطلاب، ومعهم الكثير من المواطنين، مسيرتهم الأسبوعية من ساحة الشهداء أسفل مدينة القصبة العتيقة نحو الجامعة المركزية بوسط العاصمة، وسط انتشار أمني خفيف مقارنةً بالأسابيع الأولى للحراك الذي بدأ في 22 شباط/فبراير الماضي.

وسار المتظاهرون وهم يردّدون شعار "مسيرتنا سلمية مطالبنا شرعية" و"تبون مزور جاء به العسكر"، في إشارة إلى رفضهم للرئيس عبد المجيد تبون المنتخب في اقتراع شهد نسبة مقاطعة كبيرة في 12 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

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ولأول مرة منذ بداية الحراك الطلابي رفع المتظاهرون لافتة ضخمة من 14 نقطة "تعبر عن مطالب الحراك".

وجاء في مقدمة المطالب "الانتقال الديمقراطي وتحقيق انفتاح سياسي وإعلامي" وكذلك "حل البرلمان وكل المجلس المنتخبة" وإجراء انتخابات مبكرة. كما جاء في المطالب "توقيف إملاءات المؤسسة العسكرية واكتفائها بمرافقة المسار الذي يختاره الشعب".

وعادت وتفرقت التظاهرة بهدوء بعد الظهر، دون حدوث أي صدامات.

يذكر أن الرئاسة الجزائرية قامت اليوم الثلاثاء بتنصيب "لجنة خبراء" مكلفة إعداد المقترحات حول مراجعة الدستور، وفقا لما وعد به الرئيس عبد المجيد تبون غداة انتخابه.

كما بدأ تبون مشاورات سياسية مع شخصيات سياسية منهم رئيس حزب "جيل جديد" جيلالي سفيان، الذي كان دائماً داعماً للحراك.