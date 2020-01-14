المؤتمر الدولي حول ليبيا سيعقد الأحد في برلين

أعلنت الحكومة الألمانية، الثلاثاء، أن المؤتمر الدولي حول ليبيا سيعقد في برلين الأحد برعاية الأمم المتحدة، بهدف العمل على توفير ظروف مواتية لبدء عملية سلام في هذا البلد الذي يعيش حرباً أهلية.

وتشارك في هذا المؤتمر العديد من الدول، بينها روسيا وتركيا والولايات المتحدة والصين وإيطاليا وفرنسا، لكن تحيط الشكوك بشأن انضمام طرفي النزاع المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج إلى المؤتمر، علماً أن كليهما مدعو للمشاركة.

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وأكد بيان للحكومة أن الاجتماع الذي سيعقد في مقر المستشارية هو جزء من العملية التي أطلقتها الأمم المتحدة للتوصل إلى "ليبيا ذات سيادة" ودعم "جهود المصالحة داخل ليبيا".

وقال مصدر مطلع على المحادثات إن هدف الاجتماع هو مساعدة ليبيا على "حل مشكلاتها دون تأثيرات خارجية" و"الحد من التدخلات الخارجية".

هناك احتمال أن يؤدي المؤتمر خصوصا إلى التزام المشاركين بعدم تسليم أسلحة إلى المتحاربين لدعم الهدنة الهشة حاليا، كما ذكرت وسائل الإعلام الألمانية.

ويبدو انعقاد المؤتمر مؤشرا جديدا إلى التهدئة في النزاع في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ عام 2011 ، بعد دخول هدنة حيز التنفيذ الأحد بين المتحاربين.

وأسفرت مفاوضات في موسكو بين الخصمين الليبيين عن تمديد "غير محدد" لوقف إطلاق النار الثلاثاء رغم رفض حفتر توقيع اتفاق رسمي على الفور. وقد طلب بضعة أيام قبل أن يتخذ قراره.