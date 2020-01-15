سلامة يأمل بـ"حد أدنى من التوافق" في مؤتمر برلين

أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، الأربعاء، عن أمله في تحقيق "حد أدنى من التوافق الدولي"، الأحد، خلال مؤتمر برلين حول السلام في ليبيا التي تشهد حرباً منذ سقوط نظام معمر القذافي قبل ثماني سنوات.

وصرح سلامة لإذاعة فرنسا الدولية "آمل أن ندخل مطلع عام 2020 بمنطق جديد يقضي بأن يؤمن مؤتمر برلين الحد الأدنى من التوافق الدولي حول المسار الذي يجب اتباعه".

موضوع يهمك حصل مراسل "العربية/الحدث" الأربعاء، على نسخة مسربة من مسودة مؤتمر برلين المقرر عقده يوم الأحد المقبل في العاصمة... مسودة مسربة لبنود مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية المغرب العربي

وتشارك في المؤتمر الذي ينظم برعاية الأمم المتحدة الدول التي تدعم أحد طرفي النزاع أو ذات الصلة بشكل أو بآخر بعملية السلام، وبينها روسيا وتركيا والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

ويهدف المؤتمر إلى الحد من التدخلات الخارجية التي تؤجج النزاع، وتوفير ظروف مواتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.

وتساءل سلامة "هل هناك ازدواجية لدى الدول المعنية بليبيا؟ بالتأكيد، لكن من يخدع بذلك؟"، مشيراً إلى انتهاكات حظر الأمم المتحدة على تسليم أسلحة لليبيا من قبل "12 دولةً" عام 2019.

وتدعم تركيا حكومة السراج وأعلنت نشرها لعسكريين أتراك من أجل مساعدتها في التصدي لهجمات قوات حفتر. كما جرى الحديث عن إرسال قوات من المعارضة السورية الموالية لتركيا إلى البلاد.

وقال المبعوث الأممي "لا مؤشر على نشر قوات تركية عادية لكن يمكن أن يكون هناك خبراء عسكريون أتراك"، مضيفاً "وبالتأكيد أرسلت عناصر من المعارضة السورية إلى ليبيا".