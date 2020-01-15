وزير دفاع تركيا: هدنة ليبيا لم تنهر حتى الآن

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، إن من السابق لأوانه القول إن وقف إطلاق النار في ليبيا انهار بعدما رفض خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي توقيع اتفاق هدنة ملزم خلال محادثات أجريت هذا الأسبوع.

وقال أكار للصحافيين في أنقرة "لا يمكننا القول إن وقف إطلاق النار انهار، هذا التأويل سابق لأوانه"، وأضاف أن أنقرة تترقب نتيجة الجهود التي تبذلها موسكو.

وأشار أكار إلى أن تركيا أرسلت فريقاً للتدريب والتعاون يعمل الآن في ليبيا.

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شروط حفتر

كانت مصادر "العربية" و"الحدث" أفادت مساء الثلاثاء بأن قائد الجيش الوطني الليبي اللواء خليفة حفتر، أبلغ الجانب الروسي بعدد من الشروط من أجل الحفاظ على هدنة طرابلس، من بينها مهلة زمنية من 45 يوماً إلى 90 يوماً لقيام الميليشيات المسلحة بتسليم السلاح بشكل كامل.

كما طالب بأن تكون هناك لجنة من الجيش الوطني الليبي إلى جانب الأمم المتحدة مسؤولة عن حصر الأسلحة وتسليمها، على أن يكون هذا العمل بالكامل تحت القوات المسلحة الليبية.

إلى ذلك، أبلغ حفتر الجانب الروسي مجدداً برفضه أن تكون تركيا وسيطا دوليا، معتبراً أن الدول الوسيطة هي الدول الحيادية، التي تتمسك بدعم استقرار ليبيا، وليس دعم الميليشيات المسلحة أو إرسال المتطرفين.

يذكر أن الاشتباكات، تجددت الثلاثاء، بين قوات الجيش الليبي والميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في عدد من محاور القتال بالعاصمة طرابلس، بعد ساعات على انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، على خلفية رفض الجنرال خليفة حفتر التوقيع عليه، لتجاهله عددا من مطالبه، وتحفظاته إزاء مشاركة تركيا في الإشراف على هذا الاتفاق.

وتستضيف ألمانيا يوم الأحد قمة بشأن ليبيا يشارك فيها طرفا النزاع والداعمون الرئيسيون لهما في الخارج ومبعوثون من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا وإيطاليا.