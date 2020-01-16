تسريب 5 أسماء لحكومة تونس.. وعودة وجوه عهد "بن علي"

تنتهي، الخميس، المهلة التي منحها الرئيس قيس سعيّد إلى الأحزاب السياسية لتقديم مقترحاتها حول الشخصية الأقدر لتولي رئاسة الحكومة القادمة، عقب سقوط حكومة الحبيب الجملي الذي اقترحه حزب النهضة، بعد فشلها في نيل ثقة البرلمان.

وحتى الآن لم يعلن أي حزب سياسي عن هوية الشخصية التي يراها الأقدر على قيادة المرحلة القادمة، في وقت تستمر فيه المشاورات سواء داخل الأحزاب أو خارجها، في مسعى للبحث عن توافقات لترشيح شخصية واحدة تكون مدعومة بحزام سياسي قوي يضمن لها نيل الثقة في البرلمان ويدعم استمراريتها.

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5 أسماء.. ووجوه من عهد زين العابدين

وتشير آخر التسريبات التي حصلت عليها العربية.نت، من وراء الأبواب المغلقة لمشاورات مجالس الأحزاب، والتي أجمعت على ضرورة أن تكون الشخصية المقترحة على رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة القادمة شخصية سياسية واقتصادية غير حزبية وجامعة، وجود 5 أسماء مرشحة لهذا المنصب، بينهم مسؤولون بارزون في نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وفي هذا السياق، تم تداول أسماء كل من رضا بن مصباح (وزير التجارة في عهد بن علي ودبلوماسي سابق)، ومحمد النوري الجويني (آخر وزير للتنمية والتخطيط والتعاون الدولي في نظام بن علي ويشغل حاليا منصب نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية)، وتوفيق بكار محافظ البنك المركزي الأسبق خلال عهد بن علي، والمنجي الحامدي (وزير الخارجية الأسبق في حكومة المهدي جمعة وشغل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى مالي في 2015 و2016)، وكذلك محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي.

يذكر أنه من المقرر أن يعلن الرئيس التونسي اسم الشخصية التي ستتولى قيادة الحكومة وتشكيلها الأسبوع المقبل، بعد استلامه، اليوم الخميس، مقترحات الأحزاب، حيث يمنح الدستور الرئيس 10 أيام فقط لاختيار هذا الشخص بالتشاور مع الأحزاب والكتل السياسية.