اليونان: نتوقع من أوروبا رفض اتفاق أردوغان والسراج

قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الخميس، بعد اجتماعه مع قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، أن أثينا تتوقع من الدول الأوروبية رفض المذكرتين اللتين وقعتهما تركيا مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة، فايز السراج.

وأضاف دندياس أن أثينا شجعت حفتر على "التصرف البناء" في مؤتمر برلين بعد غد الأحد، والذي يهدف لمحاولة إنهاء القتال الدائر في ليبيا.

وقال دندياس: "شجعنا القائد على المشاركة بروح بناءة في عملية برلين ومحاولة.. التوصل لوقف لإطلاق النار وإعادة الأمن في ليبيا".

واعتبر دندياس أنه كان ينبغي أن تُشارك اليونان في مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

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وبدأ حفتر مساء الخميس زيارة لليونان لم يعلن عنها من قبل. وتركيا، التي وعدت بإرسال قوات لدعم حكومة الوفاق، على خلاف مع اليونان بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

وبعد لقائه دندياس، سيواصل حفتر اجتماعاته مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم، وكذلك مع كبار المسؤولين اليونانيين الآخرين.

تفاؤل ألماني حذر

وتأتي زيارة حفتر قبل قمة برلين التي تهدف إلى وقف الصراع في ليبيا.

في هذا السياق، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بعد عودته من بنغازي حيث التقى حفتر، إنه يشعر "بتفاؤل حذر" من إمكانية نجاح مؤتمر برلين.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "باساور نوي برس" أنه "يتعين على الدول المشاركة أن تثبت جديتها في دعم مسار برلين".

وأكد ماس أن حفتر أبلغه أنه "يريد المساهمة في إنجاح" مؤتمر برلين، كما أكد له بنيته الالتزام بوقف النار.