سوريون يحملون جنسية تركيا يقودون مجموعات قتالية بليبيا

كشفت مصادر لـ"العربية" و"الحدث" أن تركيا تدرب مجموعات سورية لإرسالها للقتال في ليبيا، وأضافت أن سوريين يحملون جنسية تركيا يقودون مجموعات قتالية في ليبيا. وأضافت أن قوات تركية خاصة وصلت إلى طرابلس لحماية شخصيات في الوفاق.

وذكرت المصادر أن حمزة العمر وهو سوري الجنسية حصل علي الجنسية التركية منذ ما يقارب ٧ اشهر، يقود مجموعات سورية داخل ليبيا ومسؤول أتصال بتركيا. كما يقود مجموعة تتكون من ٣٥ سوريا ومسؤول عن أهم المجموعات السورية المسلحة وموجود حاليا بطرابلس.

وأضافت المصادر للعربية أن تركيا قامت بتدريب ٤ مجموعات من السوريين كل مجموعة تضم ٣٥ سوريا على ما يسمى بحرب المدن، على يد ضباط أتراك من قوات الجندرما التركية، الذين قاموا بتدريبهم على حرب الشوارع والمدن وحروب العصابات.

كيفية التدريب

وأوضحت المصادر أن عناصر تدربت ١٤ يوما، فيما أخضعت عناصر أخرى لتدريبات لمدة ٢١ يوما وآخرين تدربوا لمدة ٤٥ يوما. ويخضع العناصر لدورات حول تكتيك حرب الشوارع، زراعة الألغام الأرضية، تدريب شامل على حمل السلاح. وبين هذه العناصر من لهم خبرة كاملة وشارك الأتراك من قبل في عمليات عسكرية في سوريا، وآخرون شاركوا خلال تدريب عناصرفي محافظة كيرشهر وعناصر أخرى تدربت في فوتشا قرب أزمير.



وتحدثت المصادر عن أن الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق تضمن حصول تركيا على مبالغ مالية طوال فترة وجود قوات عسكرية تركية داخل الأراضي الليبية، مشيرة إلى أن عناصر من القوات التركية من لواء المارينز البرمائي وصلوا ليبيا منهم عناصر مسؤولة عن تأمين الشخصيات الهامة في حكومة الوفاق الوطني ومنهم عناصر مسؤولة عن عمليات تدريب لقوات ليبية داخل طرابلس. وتابعت أن حكومة الوفاق وقعت مع ثلاث شركات تركية مدنية العاملة في مجال المقاولات.

وأوضحت مصادر للعربيه أن حكومه الوفاق أبرمت أيضا اتفاقا لدعم ميلشيات خاصة بها بمدرعات ودبابات من تركيا، وأن فايز السراج وقع اتفاقا لشراء مدرعات ودبابات رغم حظر التسليح.

ولفتت المصادر إلى أن تركيا أرسلت مجموعة استخباراتية تتكون من ٢٥ تركيا مسؤولين عن عمليات التجسس وجمع المعلومات عن ليبيا وتسليح الجيش الوطني الليبي وكل ما يتعلق بالعمليات الدائرة في ليبيا ومن بينهم مهندسي اتصالات وبرمجة .

وتابعت أن عمليات التدريب التي تتم في ليبيا حاليا تتم في معسكرات تم تجهيزها من قبل تركيا تقوم بعمليات تدريب على ثلاث فترات بطرابلس ويشرف عليها عناصر من هيئة الأركان التركية. كما أن مهندسين عسكريين اتراكا يقومون حاليا بالاشراف على تدريبات عناصر ليبية تتبع الوفاق.

