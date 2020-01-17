ليبيون يغلقون ميناء الزويتينة النفطي احتجاجاً على تدخل تركيا

قال مهندس بميناء الزويتينة النفطي الليبي لرويترز إن محتجين دخلوا الميناء وأعلنوا إغلاقه الجمعة.

ودعا شيوخ قبائل في شرق وجنوب ليبيا الخميس لإغلاق الموانئ، احتجاجاً على ما وصفوه باستغلال حكومة الوفاق لعائدات النفط لدفع أموال لمقاتلين أجانب.

وتستعد العاصمة الألمانية برلين الأحد لاستضافة مؤتمر حول ليبيا، بهدف ترسيخ الهدنة الميدانية ومنع التدخلات الأجنبية، لاسيما عبر تقديم الدعم العسكري.

موضوع يهمك توعد الجيش التونسي، الجمعة، بضرب أي هدف "يقترب من المجال الجوي للبلاد مع ليبيا".وقال الجيش التونسي إن "طائرات تحلق قرب... جيش تونس: سنضرب أي هدف يقترب من مجالنا الجوي مع ليبيا المغرب العربي

كما سيتم اقتراح حظر على توريد الأسلحة لأطراف النزاع، والعمل على إيجاد توافق سياسي دولي لحل الأزمة الليبية بعيدا من الحل العسكري.

وتعاني ليبيا التي لديها أحد أكبر احتياطات نفط في القارة الإفريقية، من العنف وصراعات السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 في أعقاب انتفاضة شعبية.

وتقول الأمم المتحدة إنّ أكثر من 280 شخصاً قتلوا إضافة إلى أكثر من ألفي مقاتل، فضلاً عن نزوح 146 ألفاً.