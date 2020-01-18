أردوغان يهدد: طريق الوصول لسلام في ليبيا يمر عبر تركيا

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أوروبا من أنها ستواجه تهديدات جديدة إذا سقطت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في ليبيا.

وشدد أردوغان على أن "طريق الوصول لسلام في ليبيا يمر عبر تركيا".

وأشار أردوغان إلى أن بلاده ستقوم "بتدريب قوات الأمن الليبية والمساهمة في قتالها ضد الإرهاب والاتجار بالبشر".

وأضاف الرئيس التركي أن "على أوروبا أن تظهر للعالم أنها لاعب هام على الساحة الدولية"، مشيراً إلى أن "تعاون ليبيا مع تركيا كان الخيار الأمثل لطرابلس في ظل عدم تحمس أوروبا لتقديم الدعم العسكري"، في إشارة إلى لجوء السراج لأنقرة وتوقيعه الاتفاقية العسكرية والأمنية مع أردوغان، والتي اعتبرها البرلمان الليبي، ودول المنطقة، اتفاقية غير شرعية.

وحذر أردوغان العالم من أن "الإرهاب سيجد تربة خصبة إذا سقطت حكومة السراج".

تحذيرات أردوغان تأتي عشية استعدادات دولية واسعة للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، غدا الأحد، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نيته لحضور المؤتمر، كما أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مشاركته في الاجتماع.

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وفي ظل النشاط الدبلوماسي غير المسبوق في ليبيا، أكدت قوى دولية استعدادها لحضور المؤتمر والضغط من أجل إيجاد حلول توافقية تفضي لوقف الاقتتال الدائر منذ 9 أشهر.

فبالموازاة مع جهود حثيثة تبذلها الجزائر لتهيئة ظروف إطلاق الحوار بين الليبيين، أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مشاركته في المؤتمر، إلى جانب فرنسا وبريطانيا أيضاً، ودول عربية وأوروبية أخرى.

وفي ظل كل هذه التحركات، تأتي زيارة خاطفة غير معلنة قام بها قائد الجيش الليبي خليفة حفتر إلى اليونان لإجراء مشاورات. زيارة تلقي الكثير من نقاط الظل، خصوصاً أن اليونان لم تستسغ فكرة إبعادها عن المؤتمر، وهي الساعية للعب دور أساسي في ليبيا.

وفي سياق متصل، أكد الكرملين أن قائد الجيش الليبي أكد، في رسالة وجهها لبوتين، قبول دعوته لزيارة موسكو لمواصلة الحوار حول ليبيا، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مشاريع النصوص النهائية لمؤتمر برلين شبه جاهزة.