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الجيش الليبي: أردوغان مسؤول عن انتشار الإرهاب بأوروبا

المصدر: دبي - العربية.نت
عناصر من الجيش الليبي (أرشيفية - فرانس برس)
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اتهم الجيش الليبي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بنقل أسلحة وإرهابيين متعددي الجنسيات إلى ليبيا. وحمله مسؤولية انتشار الإرهاب في أوروبا.

وكان رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، قال السبت، إن المجتمع الدولي على يقين من فشل حكومة "السراج"، في إشارة إلى حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، مضيفاً أن "تركيا جزء من المشكلة وليست جزءاً من الحل في ليبيا".

ونقلت قناة ليبيا على "تويتر" عن صالح تأكيده أنه يجب خروج ما سمّاها "العصابات" من العاصمة الليبية لاستمرار وقف إطلاق النار.

وأضاف رئيس البرلمان الليبي أن "تركيا تهدف لفرض جماعة الإخوان على حكم ليبيا"، مشدداً على أن "الشعب الليبي لا يقبل تهديد تركيا وسيدافع عن بلاده".

كلمات دالّة

#ليبيا, #أوروبا, #أردوغان, #تركيا
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