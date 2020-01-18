المبعوث الأممي إلى ليبيا: نريد وقف كل التدخلات الخارجية

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم السبت، إن ليبيا "تحتاج" إلى "توقف" كل التدخلات الخارجية في شؤونها، وإنه يأمل في إعادة فتح موانئ النفط في شرق البلاد خلال بضعة أيام بعد إغلاقها أمس الجمعة، لكنه لا يمكنه التكهن بذلك، وأضاف أنه "إذا لم يتم حل هذا الأمر اليوم أو الغد فأتوقع طرحه" في إشارة إلى اجتماع تستضيفه برلين غدا الأحد.

إلى ذلك أورد الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن البعثة تعرب عن قلقها العميق إزاء ما يجري من تعطيل أو وقف لإنتاج النفط في ليبيا.

واعتبرت البعثة الأممية أن هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة على الشعب الليبي، الذي يعتمد كلياً على التدفق الدائم للنفط.

وأردفت أن هذه الخطوة سيكون لها أيضاً تداعياتها الهائلة التي ستنعكس على الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور أصلا في البلاد.

وحثت البعثة جميع الليبيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، بينما تستمر المفاوضات الدولية في التوسط لإنهاء الأزمة الليبية، بما في ذلك التوصية باتخاذ تدابير لضمان الشفافية في تخصيص موارد الدولة.

وكررت البعثة تأكيدها على أهمية الحفاظ على سلامة وحيادية المؤسسة الوطنية للنفط.

من جانبه أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، أمس الجمعة، أن إقفال موانئ وحقول النفط "خطوة جبارة من الشعب الليبي". وأضاف: "الشعب الليبي هو الذي أقفل الموانئ النفطية والحقول ومنع تصدير النفط. نحن ما علينا إلا حماية شعبنا، حماية كل مكونات الشعب الليبي وعدم السماح لأي أحد بتهديد الشعب الليبي".

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خسارة 700 ألف برميل يومياً

من جهته، قال مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الجمعة، إنه سيتم وقف تصدير الخام من موانئ النفط بشرق ووسط البلاد، بدءاً من السبت، وهو ما سيؤدي إلى خسارة صادرات حجمها 700 ألف برميل يوميا.

وذكر المصدر أن إغلاق الموانئ باستثناء ميناء زويتينة جاء بناء على أمر من الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، والذي يسيطر على شرق ووسط البلاد.

وكان مهندس بميناء الزويتينة النفطي الليبي قال لرويترز إن محتجين دخلوا الميناء وأعلنوا إغلاقه الجمعة.

ودعا شيوخ قبائل في شرق وجنوب ليبيا، الخميس، لإغلاق الموانئ احتجاجاً على ما وصفوه باستغلال حكومة الوفاق لعائدات النفط لدفع أموال لمقاتلين أجانب.

وتستعد العاصمة الألمانية، برلين، الأحد، لاستضافة مؤتمر حول ليبيا، بهدف ترسيخ الهدنة الميدانية ومنع التدخلات الأجنبية، لاسيما عبر تقديم الدعم العسكري.

كما سيتم اقتراح حظر على توريد الأسلحة لأطراف النزاع، والعمل على إيجاد توافق سياسي دولي لحل الأزمة الليبية بعيداً عن الحل العسكري.

وتعاني ليبيا التي لديها أحد أكبر احتياطات نفط في القارة الإفريقية، من العنف وصراعات السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 في أعقاب انتفاضة شعبية.

وتقول الأمم المتحدة إنّ أكثر من 280 شخصاً قتلوا، إضافة إلى أكثر من ألفي مقاتل، فضلاً عن نزوح 146 ألفاً.