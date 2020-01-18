عقيلة صالح: تركيا تهدف لفرض جماعة الإخوان على حكم ليبيا

قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، السبت، إن المجتمع الدولي على يقين من فشل حكومة "السراج"، في إشارة إلى حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج،مضيفاً أن "تركيا جزء من المشكلة وليست جزءاً من الحل في ليبيا".

ونقلت قناة ليبيا على "تويتر" عن صالح تأكيده أنه يجب خروج ما سمّاها "العصابات" من العاصمة الليبية لاستمرار وقف إطلاق النار.

وأضاف رئيس البرلمان الليبي أن "تركيا تهدف لفرض جماعة الإخوان على حكم ليبيا"، مشدداً على أن "الشعب الليبي لا يقبل تهديد تركيا وسيدافع عن بلاده".

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وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد حذر في وقت سابق، أوروبا من أنها ستواجه تهديدات جديدة إذا سقطت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في ليبيا.

وشدد أردوغان على أن "طريق الوصول لسلام في ليبيا يمر عبر تركيا".

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وأشار أردوغان إلى أن بلاده ستقوم "بتدريب قوات الأمن الليبية والمساهمة في قتالها ضد الإرهاب والاتجار بالبشر".

تحذيرات أردوغان تأتي عشية استعدادات دولية واسعة للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، غداً الأحد، حيث أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نيته لحضور المؤتمر، كما أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مشاركته في الاجتماع.

وفي ظل النشاط الدبلوماسي غير المسبوق في ليبيا، أكدت قوى دولية استعدادها لحضور المؤتمر والضغط من أجل إيجاد حلول توافقية تفضي لوقف الاقتتال الدائر منذ 9 أشهر.