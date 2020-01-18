فيديو يظهر نقل تركيا مرتزقة من سوريا للقتال في ليبيا

أظهر مقطع فيديو بثه المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، لحظة نقل مئات المرتزقة الموالين لتركيا من سوريا للقتال في ليبيا.

ويظهر الفيديو المئات من المرتزقة على متن طائرة مدنية، بعضهم يرتدي لباسهم العسكري ويتحدثون اللهجة السورية، بينما حاول آخرون إخفاء وجوههم عن الكاميرا، وهم يستعدون للسفر إلى ليبيا للقتال ضمن ميليشيات حكومة الوفاق، بدفع من أنقرة.

موضوع يهمك أكدت مصادر خاصة لقناتي "العربية" و"الحدث"، اليوم السبت، أن "مؤتمر برلين" حول ليبيا سيبحث نزع سلاح الميليشيات عبر لجنة... مصادر "العربية": مؤتمر برلين يبحث نزع سلاح الميليشيات الليبية المغرب العربي

وقبل يومين، أوردت صحيفة "غارديان" البريطانية في تقرير لها أن هناك دفعة جديدة من المتطرفين السوريين الموالين للرئيس التركي تم نقلهم نهاية الأسبوع الماضي عبر طائرة تابعة لخطوط إفريقية من طراز "إيرباص 320 " من تركيا إلى طرابلس للانضمام لبقية المرتزقة، الذين يتم جلبهم من الشمال السوري للقتال ضمن قوات حكومة فايز السراج، بمرتب يبلغ 2000 دولار شهرياً.

وكان الجيش الليبي قد أعلن الخميس الماضي أن ميليشيات سورية قتلت ليبيين عائدين لمنازلهم في طرابلس. كما قال إن مسلحين سوريين أطلقون النار على سكان على طريق السدرة.

والأسبوع الماضي، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن ارتفاع عدد المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، الذين وصلوا طرابلس إلى نحو 1000 مقاتل، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق "درع الفرات".